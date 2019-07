‘Juve ziet twee manieren om voor woensdag tot akkoord met Ajax te komen’

Als het aan Juventus ligt, komt er snel een einde aan alle speculaties rond Matthijs de Ligt. Tuttosport schrijft zaterdagochtend dat la Vecchia Signora de komst van de negentienjarige verdediger voor woensdag, als de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start gaat, wil afronden. Dat Ajax akkoord gaat met een gespreide betaling van de transfersom, kan de zaken in de komende dagen in een stroomversnelling brengen.

Het eerste bod van 55 miljoen euro, met 10 miljoen aan bonussen, werd door Ajax zonder blikken of blozen naar de prullenbak verwezen. Volgens ESPN hebben Manchester United en Paris Saint-Germain al wél een akkoord met de Amsterdammers over een transfersom, maar De Ligt heeft vooralsnog zijn zinnen gezet op een transfer naar Juventus. De kampioen van Italië is tot dusver ook de enige die een persoonlijk akkoord heeft weten te bereiken met de jonge verdediger, al moet men er nu dus nog zien uit te komen met Ajax.

Ajax verlangt een bedrag van 75 tot 80 miljoen en volgens Tuttosport en de Corriere dello Sport zijn er voor Juventus twee manieren om dit bedrag op tafel te krijgen. Allereerst kan de torenhoge transfersom uitgesmeerd worden over een aantal jaar, een constructie waar Ajax wel voor openstaat. Een andere manier om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen, is door Moise Kean de omgekeerde weg te laten bewandelen. De negentienjarige spits, die nog tot medio 2020 vastligt in Turijn, werd eerder al eens in verband gebracht met Ajax.

In de Italiaanse media wordt er gesproken van twee mogelijkheden om Kean naar Amsterdam te laten vertrekken. De spits kan direct betrokken worden in de overeenkomst over De Ligt, maar zou ook in een aparte deal richting Amsterdam kunnen vertrekken. In het laatste geval zou Juventus een terugkoopoptie in de overeenkomst kunnen opnemen. In Turijn hoopt men in ieder geval snel tot een akkoord met Ajax te komen, daar de voorbereiding op het nieuwe seizoen komende woensdag van start gaat.