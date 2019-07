Matthijs de Ligt toont zich apetrots; Michel Vlap viert transfer met vriendin

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Door alle transferperikelen rondom Matthijs de Ligt zou je bijna vergeten dat de negentienjarige verdediger van Ajax ook nog een leven buiten het voetbal heeft. 'Proud brother', was de begeleidende tekst waarmee De Ligt vrijdag onderstaande foto de wereld inslingerde. De verdediger eindigde zijn bericht met een welbekende afstudeerhoed, hetgeen mogelijk duidt op academisch succes in huize De Ligt.





Er kwam deze week in elk geval wel een einde aan de transfersoap rondom Michel Vlap. De middenvelder rondde zijn overstap van sc Heerenveen naar Anderlecht definitief af en daar was vriendin Claire Zuid uiteraard blij mee.





Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur, maar Theo Janssen is nog even op vakantie. Samen met vriendin Linda Kolkman geniet de jeugdtrainer van Vitesse annex analist met volle teugen op Curaçao.





Axel Witsel moet inmiddels wel weer aan de bak. De Belgische middenvelder van Borussia Dortmund bracht zijn laatste vakantiedagen door op Ibiza (swipe naar rechs!).





Een fraaie ontmoeting deze week ergens op een pittoresk terras. Robert Pirès en Patrick Vieira vierden als voetballers samen grote successen voor Arsenal en de nationale ploeg van Frankrijk en zijn kennelijk nog altijd on speaking terms.





Toni Kroos is bezig aan een tour door Duitsland om zijn film 'KROOS' te promoten. De film draaide eind deze week in München en dat wilde ook Bayern-toptalent Joshua Zirkzee niet missen.





David Beckham vierde deze week zijn twintigjarig huwelijksjubileum met Victoria Beckham. De twee deden dat met een heuse privétour door het Kasteel van Versailles (swipe naar rechts!).





We eindigen met John van ‘t Schip, die zich deze week vermaakte op het water van Heukelum.