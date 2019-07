Bologna presenteert na Jerdy Schouten tweede Nederlandse versterking

Stefano Denswil vervolgt zijn loopbaan bij Bologna, zo communiceert de Italiaanse club via de officiële kanalen. De 26-jarige verdediger komt over van Club Brugge en ondertekent bij de nummer tien van het afgelopen Serie A-seizoen een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen. Bologna telt naar verluidt een bedrag van zeven miljoen euro neer voor Denswil.

De verdediger speelde sinds januari 2015 in het shirt van Club Brugge, dat hem destijds transfervrij overnam van Ajax. In de afgelopen vier jaar speelde de voormalig jeugdinternational 177 officiële wedstrijden voor de Belgische topclub, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 5 assists. Met Club Brugge wist Denswil twee keer kampioen te worden en een keer de Belgische beker in de wacht te slepen.

Volgens verschillende Belgische media houdt Club Brugge nu een bedrag van zeven miljoen over aan Denswil, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep. De verdediger was eerder gedurende zijn dienstverband in België al eens dicht bij een overstap naar de Premier League, maar hij vervolgt zijn loopbaan nu dus in de Italiaanse Serie A. Denswil is na Jerdy Schouten de tweede Nederlandse aankoop van Bologna deze zomer.

De komst van Schouten werd vrijdag officieel bekendgemaakt, nadat het nieuws donderdagavond al abusievelijk naar buiten was gekomen. Bologna maakt voor de middenvelder een bedrag van 2,5 tot 3 miljoen over naar Excelsior. Schouten en Denswil worden in Bologna ploeggenoten van Mitchell Dijks, al is het nog maar de vraag of ze daadwerkelijk gaan samenspelen met de vleugelverdediger. Volgens De Telegraaf heeft AC Milan een bedrag van twintig miljoen euro geboden op Dijks.