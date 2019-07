SV Darmstadt 98 bedingt optie tot koop in deal met FC Utrecht

Dario Dumic heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht mogelijk gespeeld. De verdediger maakt per direct op huurbasis de overstap naar SV Darmstadt 98. De club uit de 2. Bundesliga heeft een optie tot koop bedongen bij de huurdeal met Utrecht. Vorig seizoen speelde Dumic ook al op huurbasis op het tweede niveau van Duitsland.

FC Utrecht verhuurde Dumic vorig seizoen al aan Dynamo Dresden. De international van Bosnië en Herzegovina kwam 26 keer in actie in alle competities. Komend seizoen verdedigt hij de clubkleuren van Darmstadt 98. “Voor alle betrokken partijen is deze oplossing een goede”, reageert directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de clubwebsite van FC Utrecht. “Dario heeft meer perspectief op speeltijd in Darmstadt, dan in Utrecht. We wensen Dario veel succes in Darmstadt.”

De 27-jarige Dumic gaat in Duitsland spelen met rugnummer 35. “We waren hard op zoek naar een extra centrumverdediger en Dumic stond bovenaan onze lijst om de positie in te vullen”, reageert directeur spelersbeleid Carsten Wehlmann op de clubwebsite. “Dario kent de competitie door zijn periode bij Dresden en dat was voor ons een belangrijke factor om hem aan te trekken.”