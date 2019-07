‘Drie Europese topclubs nemen contact op met entourage van Neres’

Ajax moet concreet vrezen voor het vertrek van David Neres, zo weet Sky Deutschland te melden. De 22-jarige vleugelaanvaller, die zondagavond met Brazilië in de finale van de Copa América staat, wordt begeerd door verschillende Europese topclubs. Er zou zelfs al vanuit verschillende hoeken contact zijn opgenomen met de entourage van Neres.

Atlético Madrid, Manchester United en Bayern München hebben naar verluidt contact gezocht met de belangenbehartigers van Neres. Der Rekordmeister heeft weken geleden al geïnformeerd naar de Braziliaanse vleugelaanvaller, maar is voorlopig niet van plan om concreet te worden. De kans bestaat dat Atlético en Manchester United in de komende weken wél een formeel bod uitbrengen op Neres.

Voorlopig liggen er nog geen officiële aanbiedingen voor Neres. Pas na de Copa América wil Ajax in gesprek met geïnteresseerde clubs. Brazilië werkt zondagavond de finale van het Zuid-Amerikaans kampioenschap af tegen Peru. De Amsterdammers mikken volgens de berichtgeving van Sky Deutschland op een bedrag van vijftig miljoen euro. Neres zette in september 2018 zijn handtekening onder een nieuw contract en ligt daardoor tot medio 2022 vast in Amsterdam.

Afgelopen seizoen was Neres in 50 officiële wedstrijden goed voor 12 doelpunten en 15 assists, waarmee hij zich in de kijker heeft gespeeld bij de Europese topclubs. “Hij wordt overal aangeboden, dus ik denk dat hij zal vertrekken”, zei Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, vorige week bij het NH Sportcafé over Neres. De Braziliaan werd door Ajax in januari 2017 voor twaalf miljoen overgenomen van São Paulo.