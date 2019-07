Vitesse-aanvaller maakt vertrekwens kenbaar: ‘Daar maak ik geen geheim van’

Met Charly Musonda haalde Vitesse vrijdag de vierde zomerse versterking in huis. Trainer Leonid Slutsky is blij met de komst van de aanvaller, maar tegenover zijn komst staat waarschijnlijk het vertrek van Bryan Linssen. Hij heeft nog contract tot medio 2020 in Arnhem, maar laat weten open te staan voor een nieuw avontuur. Linssen hoopt op een club uit het buitenland.

Na de komst van Armando Obispo, Jay-Roy Grot en Tomás Hájek gaat Vitesse mogelijk afscheid nemen van Linssen. “Ambities hebben is niet verboden”, reageert Linssen in gesprek met Voetbal International. “Ik heb bij Vitesse twee prima seizoenen gehad, ik zou graag nog een keer in het buitenland spelen. Daar maak ik geen geheim van.”

Concreet speelt er nog niets rondom een eventuele transfer. “Voorlopig zit een derde seizoen Vitesse er gewoon dik in, want er is nog niks. Als er wat komt, ga ik er serieus over nadenken”, aldus Linssen. “En als er niks komt, ga ik hier gewoon verder. Ik weet wat ik hier heb, het plaatje ergens anders moet wel kloppen.”

Een voorkeur voor een bepaalde competitie heeft Linssen niet. “Ik vind het ook lastig om te zeggen waar ik dan naartoe zou willen”, zegt hij. “Ik geef altijd maar het voorbeeld van Ricky van Wolfswinkel. Die had echt niet bedacht dat hij ooit graag naar Zwitserland zou willen, maar met FC Basel kwam er wel een club waar alles klopte.”