Erfenis van De Jong bij PSV: Lammers, Malen of toch miljoenen uitgeven?

De aanval van PSV kan er binnen afzienbare tijd zomaar heel anders uitzien. Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano vormden de afgelopen twee seizoenen de voorhoede van de Eindhovense club, maar de vaak geroemde aanvalslinie is sinds maandag niet langer compleet. De Jong mag zich namelijk voortaan speler van Sevilla noemen. De Spaanse club legde vijftien miljoen euro voor de kopsterke spits, die in het Philips Stadion drie kampioenschappen vierde en vijf jaar lang de onbetwiste aanvalsleider was. Met de constante prestaties in de Eredivisie dwong de 28-jarige aanvaller een contract in LaLiga af. De grote vraag is nu: hoe moet het vertrek van De Jong opgevangen worden?

Door Rian Rosendaal

Het is niet ondenkbaar dat Bergwijn en Lozano deze transferperiode het voorbeeld van De Jong volgen. Eerstgenoemde staat op het lijstje van Ajax, dat volgens De Telegraaf niet terugdeinst voor de vraagprijs van minstens veertig miljoen euro. Lozano is door La Gazzetta dello Sport reeds in verband gebracht met Napoli, dat overigens een voorkeur heeft voor de komst van de bij Real Madrid overbodig geraakte James Rodriguez. Mocht de Mexicaanse aanvaller, volgens Sky Italia tevens in beeld bij Valencia, alsnog richting de nummer twee van de Serie A verhuizen, dan kan dat PSV in het gunstigste geval vijftig miljoen euro opleveren.

Het is dus goed mogelijk dat PSV in deze transferperiode maar dan honderd miljoen euro kan bijschrijven op de rekening. Daar staat wel het inleveren van een hoop doelpunten en assists tegenover. De Jong kwam in zijn PSV-periode tot het fraaie aantal van 112 doelpunten en 57 assists en was daarnaast als aanspeelpunt vaak enorm lastig te bespelen. Bergwijn, afgelopen seizoen uitblinker aan Eindhovense zijde in de Champions League-duels tegen Barcelona en Internazionale, staat na twee volle seizoenen in de A-selectie op 25 treffers en 28 assists. Lozano, die in 2017 in Nederland neerstreek, heeft na twee jaar in dienst van PSV 40 doelpunten en 23 assists op zijn naam staan en is mede dankzij zijn doelmatigheid op de radar van Napoli en Valencia verschenen.

PSV heeft de voorhoede reeds van een kwaliteitsinjectie voorzien. Bruma, die al in 2016 op het lijstje van toenmalig technisch directeur Marcel Brands stond, werd overgenomen van RB Leipzig. De multifunctionele aanvaller kost om en nabij de vijftien miljoen euro en tekende een contract tot medio 2024 in Eindhoven. Technisch manager John de Jong lijkt echter nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. Steven Berghuis was lange tijd een belangrijke gegadigde voor de rechtsbuitenpositie. Volgens Voetbal International heeft zaakwaarnemer Mino Raiola zelfs een prijsindicatie opgevraagd bij Feyenoord. Het weekblad wist te melden dat de Rotterdammers dachten aan een transfersom van twintig miljoen euro. Inmiddels is de realiteit heel anders. Volgens RTV Rijnmond is Berghuis niet bezig met een overstap richting PSV. De buitenspeler wil liever zijn tot 2021 lopende contract in De Kuip met een jaar verlengen, tegen betere voorwaarden. Er kan normaal gesproken dus een streep door de naam van de beoogde opvolger van Bergwijn, mocht laatstgenoemde alsnog bij PSV vertrekken.

Vincent Janssen, Donyell Malen of Sam Lammers?

De spitspositie is wellicht het grootste punt van zorg voor Mark van Bommel, die op zoek moet naar een adequate vervanger van De Jong. Sam Lammers, teruggekeerd van een verhuurperiode bij sc Heerenveen, lijkt de meest logische optie, al heeft hij nog niet veel ervaring op topniveau. In de oefenwedstrijd tegen FC Sion van woensdag gebruikte Van Bommel echter een andere variant. Lammers opereerde als een soort schaduwspits, met Donyell Malen daar kort voor als meest vooruitgeschoven pion. Met de miljoenen die voor De Jong zijn binnengekomen, en de opbrengst van de mogelijke verkoop van Lozano en/of Bergwijn, kan de PSV-trainer ook de transfermarkt op. Omroep Brabant kwam in mei met de naam van Vincent Janssen op de proppen. De 25-jarige aanvaller verliet AZ in 2016 als topscorer van de Eredivisie (27 doelpunten), maar heeft zijn doelpuntentotaal de laatste drie seizoenen bij Tottenham Hotspur en als huurling bij Fenerbahçe nauwelijks aangevuld. Janssen, die ook is genoemd bij Anderlecht en het Mexicaanse Monterrey en zijn laatste contractjaar in Londen ingaat, zal wellicht niet zijn riante Premier League-salaris willen inleveren voor een terugkeer in Nederland. Waar De Jong vaak afhankelijk was van aanvoer vanaf de zijkanten, daar is de voormalig AZ'er meer een goaltjesdief die loert op die ene kans.

Malen, met een verleden in de jeugdopleiding van Arsenal, ziet de spitspositie wel zitten, zo blijkt uit een interview met het Algemeen Dagblad. “Je denkt: mooi voor Luuk, deze kans. Maar ook: als je realistisch bent is er bij PSV nu een plekje vrij in de aanval. En op die plek wil ik graag spelen. Ik vind spits een mooie positie. Bij Jong Oranje ben ik er laatst weer terechtgekomen, toen we daar met een nieuwe cyclus startten na een gemist EK. Bij Jong Oranje loopt Justin Kluivert links voorin, net als vroeger in de Ajax-jeugd. We hebben een goede klik in het veld. Bij PSV heb ik de laatste vijf duels van vorig seizoen spits gestaan. Dat was toen Luuk een positie terugzakte naar het middenveld. Dat ging toen aardig.“ Ali Boussaboun, als analist verbonden aan FOX Sports, vindt Lammers de meest logische vervanger van De Jong. “Het zou kunnen dat PSV met Malen als spits gaat spelen, maar ik zou ook kijken naar Lammers", zo stelt de oud-aanvaller. "Dat vind ik echt een goede spits. Hij heeft de lengte (1.89 m, zelfde lengte als De Jong, red.), maar is ook iemand die zelf iets kan creëren. Hij heeft een actie in huis en is tweebenig. Ik heb hem afgelopen seizoen veel gezien en ik ben echt onder de indruk geraakt.“

Lammers zelf is minder uitgesproken dan Malen. Desondanks wil de afgelopen seizoen verhuurde spits zijn kans grijpen in Eindhoven. “Het is mooi om weer terug te zijn. Ik hoop dit seizoen een groot aandeel bij PSV te hebben en de ambitie is om kampioen te worden“, zo zei hij op de eerste dag van de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen NUsport. Lammers kwam in Heerenveen tot zestien treffers en eindigde daarmee op de zesde plaats van de topscorerslijst. “In Heerenveen ben ik belangrijk geweest. Ik heb veel wedstrijden gespeeld en ervaring opgedaan, dat was goed voor mijn ontwikkeling. Nu hoop ik het hier te laten zien.“ Van Bommel onderstreepte enkele maanden geleden de woorden van Lammers. “Sam doet het heel goed bij Heerenveen. Ik vind het ook goed dat hij die stap heeft gemaakt. Hij komt van de zomer beter terug“, citeerde FOX Sports de trainer van PSV na het uitduel met FC Utrecht in februari.

Van Bommel heeft een overwegend jonge aanvalslinie tot zijn beschikking. Lammers (22) is slechts twee jaar ouder dan Malen. De afgelopen seizoen doorgebroken Cody Gakpo, die in 2007 in de jeugdopleiding terechtkwam, heeft dezelfde leeftijd als Malen. Bergwijn, 21 lentes jong, is wellicht ook een optie voor de spitspositie van PSV. Arno Vermeulen zou het een goede keuze vinden van Van Bommel, maar de voetbalcommentator van de NOS weet ook dat de vijfvoudig international van het Nederlands elftal alsnog voor een transfer richting Ajax kan kiezen. “Bergwijn kan daar ook spelen. Maar het lijkt erop dat hij vertrekt.“ Vermeulen volgt het spoor van Boussaboun wat betreft de keuze voor Lammers. “Met Lammers komt er bij PSV meer voetbal in de ploeg. Hij kan behalve een doelpunt maken ook een steekbal geven. Met Luuk de Jong was het allemaal wat statischer, al had hij zijn alom geprezen kopkracht.“

Van Bommel kan komend seizoen eventueel ook de doorgaans als aanvallende middenvelder opererende Gastón Pereiro een linie naar voren schuiven, zoals in het verleden regelmatig is gebeurd. Daarnaast kan de Zuid-Amerikaan tussen de linies spelen. Het is echter de vraag of Pereiro aan zijn vijfde seizoen in Eindhoven gaat beginnen, daar zijn verbintenis tot medio 2020 loopt en PSV wil voorkomen dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt. Maximiliano ‘Maxi’ Romero is niet langer een optie voor de voorhoede van PSV, want de Argentijn is op huurbasis teruggekeerd bij Vélez Sarsfield. Romero kwam in januari 2018 met veel ambitie binnen, maar door aanhoudend blessureleed was zijn aandeel in de afgelopen achttien maanden uiterst beperkt. In nood kan voor de linksbuitenpositie een beroep worden gedaan op de teruggekeerde Ibrahim Afellay, die deze positie in Oranje bekleedde onder toenmalig bondscoach Bert van Marwijk.

Joep Schreuder haalt de druk weg bij Van Bommel en zet een andere belangrijke pion in de PSV-organisatie in de schijnwerpers. “Wat te denken van technisch manager John de Jong? Dit zijn tropenweken voor hem. Dit is een periode waarin hij zich moet bewijzen“, aldus de verslaggever van de NOS. Schreuder is van mening dat PSV in aanvallend opzicht een hoop kwaliteit heeft ingeleverd. “PSV zal Luuk de Jong enorm missen: hij was behalve een goalgetter ook een persoonlijkheid, aanvoerder, vechter en kapstok van de ploeg. Wie moet dat overnemen? Er zijn in Eindhoven nog veel losse eindjes en Van Bommel moet alles op de rit krijgen. Ga er maar aan staan.“ Voldoende aanvallende kopzorgen dus voor het duo Van Bommel en De Jong in aanloop naar het tweeluik met FC Basel (23 en 30 juli) in de tweede voorronde van de Champions League en het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal op 27 juli.