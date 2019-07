Raiola werkt aan transfer Pogba: ‘Iedereen kent de wens van Paul’

Mino Raiola werkt aan een vertrek van Paul Pogba bij Manchester United. De zaakwaarnemer van de Franse middenvelder laat tegenover The Times weten dat iedereen binnen de club op de hoogte is van de vertrekwens van zijn cliënt. Real Madrid en Juventus worden genoemd als mogelijke bestemmingen, al lijken zij diep in de buidel te moeten tasten. The Red Devils hanteren namelijk een vraagprijs van omgerekend 167 miljoen euro.

"Iedereen bij United, van de manager tot de eigenaar, weet wat de wens van Paul is. Hij wil verder kijken. Iedereen weet hoe Paul erover denkt. We zitten nu in dat proces", reageert Raiola, die Pogba in de zomer van 2016 nog voor 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United bracht en hem daarmee de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis maakte.

Waar bijna de volledige selectie van Manchester United al is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, heeft Pogba zijn gezicht nog niet laten zien op Carrington. Volgens de BBC heeft dat niets te maken met zijn vertrekwens, maar met het feit dat manager Ole Gunnar Solskjaer hem extra rust heeft gegeven vanwege het lange vorige seizoen.

Zondag stapt de selectie van Manchester United op het vliegtuig naar Australië om de voorbereiding te vervolgen. De BBC meldde vrijdag dat Pogba mee naar Perth gaat. Raiola blijft geheimzinnig over de agenda van de 67-voudig international. "Daar kan ik niets over zeggen. Ik leef van dag tot dag", besluit Raiola over Pogba, wiens contract bij United doorloopt tot medio 2021.