PSV-aanwinst arriveert na ware transfersoap: ‘Een beetje nerveus was ik wel’

Antonio Latorre Grueso, kortweg Toni Lato, arriveerde vrijdagochtend bij PSV, dat momenteel op trainingskamp is in het Zwitserse Verbier. De 21-jarige vleugelverdediger wordt uiteindelijk gehuurd van Valencia, terwijl er eigenlijk al een akkoord bestond over een definitieve transfer naar Eindhoven. Lato geeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad toe dat hij op gegeven moment wel een beetje nerveus werd.

De definitieve transfer, met een transfersom van vijf miljoen euro én een terugkoopoptie, leek afgelopen week al in kannen en kruiken, zeker omdat er naar verluidt al contracten getekend werden. Valencia krabbelde een dag later terug en Lato wilde naar verluidt geen conflict creëren met zijn jeugdliefde, terwijl PSV beide partijen niet tegen elkaar wilde opzetten. Als compensatie kunnen de Eindhovenaren de vleugelverdediger onder zeer gunstige voorwaarden huren.

Omdat er op zeer korte termijn een nieuwe linksback nodig was en een zoektocht naar een nieuwe kandidaat weer tijd in beslag had genomen, is PSV akkoord gegaan met een ‘kale huur’. “Nou ja, een beetje nerveus was ik op een gegeven moment wel. Ik wilde hier graag naar toe en ben blij dat het goed is gekomen”, geeft Lato toe. De vleugelverdediger wilde dolgraag de overstap naar Eindhoven maken, omdat hij bij Valencia niet in aanmerking kwam voor speelminuten.

“Mijn vader en zaakwaarnemer hebben zich bemoeid met de deal en ook gesproken met mensen van PSV. Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen en met PSV wedstrijden winnen”, stelt de vleugelverdediger. Valencia verlengde uiteindelijk zijn contract met twee jaar en nam een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in die verbintenis op. Lato moet in Eindhoven de vervanger worden van Angeliño en hij sprak zijn naar Manchester City vertrokken landgenoot al even. “Hij vertelde me dat dit een goede club is waar je jezelf kunt ontwikkelen.”