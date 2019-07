De Boer voorspelt ‘geen makkelijke weg’: ‘Frenkie moet hem gaan vervangen’

Frenkie de Jong werd vrijdagavond voor het publiek in het Camp Nou gepresenteerd bij Barcelona. Met zijn dienstverband in het Camp Nou treedt de 22-jarige middenvelder in de voetsporen van tal van landgenoten, onder wie Ronald de Boer. “In mijn tijd stonden er niet zoveel mensen Frank en mij te wachten”, zegt De Boer, in seizoen 1999/00 speler van Barcelona, aan tafel bij Pauw.

“Ik ben erg benieuwd hoe hij zich daar gaat ontwikkelen. Het wordt geen makkelijke weg. Ze hebben bijvoorbeeld Arthur en Sergio Busquets. Ik denk zelf dat hij Busquets moet gaan vervangen. Die wordt steeds ouder, dus ik denk dat hij uiteindelijk één jaar moet acclimatiseren en het tweede jaar moet hij er staan”, stelt de oud-international, tegenwoordig werkzaam als analist. Hij vindt het lastig in te schatten hoe snel De Jong in Barcelona zal uitgroeien tot een basisspeler.

“Hij heeft het talent. Je moet soms hopen op een blessure. Als je het dan geweldig doet, ga je er niet meer uit. Soms moet je een beetje mazzel hebben”, concludeert De Boer. De razendsnelle ontwikkeling van De Jong heeft indruk gemaakt op Nasser El Khayati, die met ADO Den Haag tegen hem speelde. “Het is prachtig. Als je ziet hoe deze jongen zich heeft ontwikkeld, hoe snel alles is gegaan... Dat is mooi en meer dan een compliment waard.”

“De stap naar Barcelona is meer dan verdiend. Hij is een geweldige speler die iets speciaals heeft. Het is alleen maar mooi dat Barcelona toekomst ziet in zo'n speler”, vervolgt de aanvallende middenvelder van ADO tegenover FOX Sports. “Hij heeft rust aan de bal en raakt helemaal niet in paniek als je dicht bij hem staat om de bal eventueel af te pakken. Sterker nog, dat is wat hij wil. Dat je hem kort dekt, zodat hij met zijn welbekende bewegingen over de bal stapt en dan weer de andere kant op wegdraait.”