‘Wiegman kiest toch weer voor Van de Sanden, Martens fit voor WK-finale’

Lieke Martens en Shanice van de Sanden starten zondag volgens het Algemeen Dagblad vanuit de basis in de WK-finale tegen de Verenigde Staten. De krant verwacht dat Martens fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen, terwijl Van de Sanden haar basisplek terugkrijgt. De aanvaller van Olympique Lyon werd in de halve finale tegen Zweden nog gepasseerd.

Martens had sinds de achtste finale tegen Japan last van haar teen, nadat iemand op haar voet was gaan staan bij het juichen. De buitenspeelster van Barcelona werd de afgelopen weken zoveel mogelijk ontzien op de training en kon starten tegen Italië en Zweden. In de halve finale werd Martens echter al halverwege vervangen door Jill Roord. Bondscoach Sarina Wiegman gaf vrijdag nog aan dat Martens het enige twijfelgeval is in haar selectie, maar de verwachting is dat ze kan starten tegen de Verenigde Staten.

Van de Sanden verkeert niet in haar beste vorm, waarop Wiegman besloot om Lineth Beerensteyn een basisplaats te gunnen in de halve finale. Na zeventig minuten spelen kwam Van de Sanden binnen de lijnen en volgens het AD start ze zondag om 17.00 uur ook in de finale in Lyon. Naar verwachting houdt Wiegman verder vast aan de bekende namen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Spitse, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Vermoedelijke opstelling Verenigde Staten: Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Lavelle, Ertz, Mewis; Heath, Morgan, Rapinoe.