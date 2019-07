De Telegraaf: Barcelona loopt blauwtje bij Ajax

Barcelona heeft tevergeefs een poging gedaan om Marc Overmars los te weken bij Ajax, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. De Catalaanse grootmacht wilde de directeur voetbalzaken van Ajax graag als technisch directeur naar het Camp Nou halen, maar Overmars heeft uiteindelijk bedankt voor die eer. Overmars was naar verluidt in beeld om Josep Segura op te volgen bij Barcelona.

Segura zou donderdag in het kielzog van vicevoorzitter Jordi Mestre zijn ontslag bij Barcelona hebben ingediend. De landskampioen van Spanje had vervolgens kennelijk niet lang nodig om een nieuwe technisch directeur te signaleren, want naar verluidt heeft Overmars een belletje ontvangen vanuit Barcelona.

De 46-jarige Overmars zet sinds 2012 op technisch gebied de lijnen uit bij Ajax en heeft in die hoedanigheid de laatste jaren veel indruk gemaakt. De oud-aanvaller werd eerder ook al in verband gebracht met een overgang naar Arsenal en zijn naam is dus ook gevallen bij Barcelona, een andere voormalige werkgever.

Overmars zou Barcelona echter een 'nee' hebben verkocht. Hij heeft zich bij Ajax 'gecommitteerd' aan trainer Erik ten Hag, zo klinkt het. Ten Hag verlengde onlangs zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2022 en Overmars acht het dan ook niet gepast om de Johan Cruijff ArenA op dit moment te verlaten. Overmars verlengde zelf in maart zijn contract bij Ajax tot medio 2024.