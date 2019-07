Zaterdag, 6 Juli 2019

Marko Arnautovic gaat transfer maken voor 26 miljoen euro

Ryan Fraser is in London gespot, waardoor men er vanuit gaat dat hij een besluit over zijn toekomst heeft genomen. Arsenal lijkt de nieuwe club te worden van de middenvelder van Bournemouth. (Football London)

Bologna gaat zich versterken met Andreas Skov Olsen. De negentienjarige aanvaller gaat voor vijf miljoen euro overkomen van FC Nordsjaelland en zal maandag medisch gekeurd worden in Italië. (Sky Italia)

West Ham United is helemaal klaar met Marko Arnautovic. De Oostenrijkse aanvaller mag naar het Chinese Shanghai SIPG vertrekken en hoeft niet meer dan 26 miljoen euro op te leveren. (Daily Mail) De Oostenrijkse aanvaller mag naar het Chinese Shanghai SIPG vertrekken en hoeft niet meer dan 26 miljoen euro op te leveren.

Het is Luka Jovic er veel aan gelegen Zinédine Zidane te overtuigen van zijn kwaliteiten. De zomeraanwinst van Real Madrid zal maandag al melden bij de eerste training, terwijl hij in theorie nog ruim twee weken vakantie zou hebben. (AS)

De wegen van Ruben Ligeon en PEC Zwolle gaan scheiden. De verdediger heeft geen toekomst bij de club uit Overijsel en zal zijn loopbaan in Slowakije gaan voortzetten bij AS Trencin. (De Stentkr)