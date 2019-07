Johan Derksen vernietigend: ‘Hij moet een draai om zijn oren krijgen’

Wesley Sneijder werd onlangs in Utrecht aangehouden door de politie. De 35-jarige middenvelder van Al Gharafa bracht in dronken toestand schade toe aan een auto en moest daarom midden in de nacht mee naar het politiebureau. Sneijder heeft inmiddels een schadevergoeding betaald aan de gedupeerden, maar daar heeft Johan Derksen geen boodschap aan. Voor de camera van Veronica Inside geeft hij zijn duidelijke mening over het wangedrag van de oud-international van Oranje.

“Ik heb als kwajongen ook domme dingen gedaan, maar als een volwassen man met zijn volledige verstandelijke vermogens dat doet, tja. Het zegt veel over de voetballer Sneijder en hoe voetballers met geld omgaan”, concludeert Derksen. “Voetballers zijn financieel onafhankelijk en hebben zakken vol met geld. Die gaan dan op een auto staan en realiseren zich niet dat de mensen die die auto voor de deur hebben staan, waarschijnlijk jarenlang hebben moeten sparen om een tweedehands auto te kunnen bekostigen.”

“Daar gaat hij dan met z'n dronken kop bovenop staan, dan moet hij ouderwets een draai om zijn oren krijgen. Ik denk dat hij er zelf ook spijt van heeft. Het is goed dat zoiets in de publiciteit komt, want de heren voetballers denken zich alles te kunnen veroorloven. Ik vind het eigenlijk een beetje gênant dat je zoiets doet”, zo besluit Derksen zijn relaas over het incident rondom Sneijder.

De eigenaresse van de vernielde auto liet zich onlangs tegenover het Algemeen Dagblad in felle bewoordingen uit over Sneijder. “Het is echt niet erg om dronken te zijn, maar daar moet je anderen niet mee lastig vallen. Van andermans spullen blijf je af. Had hij niet even zijn excuses kunnen aanbieden; een bloemetje komen brengen?!" De vrouw liet tevens weten niets meer te voelen voor excuses van Sneijder. "Het is voor ons wel klaar. Het is vervelend geweest, maar in de ruim vijftig jaar dat we hier wonen heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Ik hoop dat hij ervan leert.”