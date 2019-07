Ziyech door gehaktmolen gehaald: ‘Hij verpest het voor een heel volk’

Marokko werd vrijdagavond in de achtste finale van de Afrika Cup op schlemielige wijze uitgeschakeld door Benin (1-1, 4-2 na strafschoppen). Hakim Ziyech had zijn land naar de kwartfinale kunnen schieten, maar miste in de reguliere speeltijd een strafschop. Zijn inzet ver in blessuretijd kwam tegen de paal terecht. De Ajacied was ontroostbaar na afloop, maar daar hield France Football geen rekening mee. Ziyech kreeg namelijk een 4 voor zijn optreden tegen Benin. Het regende overigens onvoldoendes aan Marokkaanse zijde.

“Ziyech verpest de hoop van een heel volk”, schrijft het Franse voetbaltijdschrift over de middenvelder van Marokko. Er wordt opvallend genoeg ook vermeld dat Ziyech misschien wel zijn beste wedstrijd van deze Afrika Cup speelde, maar zichzelf uiteindelijk niet wist te belonen. Het falen van de spelmaker van Ajax komt voor een groot deel op het conto van Saturnin Allagbé, de doelman van Benin. De sluitpost wordt door France Football omschreven als een ‘nationale held’ en krijgt een 8 voor zijn heldhaftige optreden in Caïro.

Overigens was Ziyech niet de enige speler van Marokko die een onvoldoende kreeg toebedeeld. Voormalig PSV-aanvaller Nordin Amrabat moest het doen met een 5. Mbark Boussoufa, met een verleden in de jeugdopleiding van Ajax, ontving hetzelfde cijfer. Karim El Ahmadi, die in Nederland voor Feyenoord en FC Twente uitkwam, kreeg een 6 op zijn rapport. De geroutineerde middenvelder werd in de eerste helft van de verlenging naar de kant gehaald. In totaal kregen acht Marokkanen een onvoldoende, inclusief doelpuntenmaker Youssef En-Nesyri (5).

Noussair Mazraoui kwam in de slotfase van de reguliere speeltijd binnen de lijnen. De vleugelverdediger van Ajax deed te kort mee om een rapportcijfer te ontvangen. Dit geldt ook voor Oussama Idrissi. De 23-jarige aanvaller van AZ loste Amrabat af en was trefzeker in de strafschoppenserie. Het mocht uiteindelijk niet baten, want voor de Leeuwen van de Atlas is deze editie van de Afrika Cup na vier wedstrijden alweer voorbij.