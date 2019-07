Arsenal wil Barcelona verlossen van miskoop

Liverpool is geenszins van plan om deze zomer afscheid te nemen van Divock Origi. Onder meer Real Betis ziet de komst van de Belgische spits wel zitten. (Daily Mail)

De toekomst van Danzell Gravenberch ligt mogelijk in Schotland. St Johnstone, uitkomend op het hoogste niveau, heeft de voormalig jeugdspeler van Ajax in het vizier. (Daily Record)