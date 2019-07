Hakim Ziyech schlemiel bij beschamende uitschakeling Marokko

Marokko is vrijdagavond op beschamende wijze uitgeschakeld in de achtste finales van de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Hervé Renard speelde in Caïro een matige wedstrijd tegen het nietige Benin en droop uiteindelijk af na strafschoppen. Na negentig minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord en in de aansluitende verlenging wisten beide teams niet meer te scoren, al kwam Benin nog wel met tien man te staan. Hakim Ziyech vertolkte een hoofdrol, door in de zesde minuut van de blessuretijd een strafschop te missen.

Ziyech viel vrijdagavond sowieso op. De middenvelder van Ajax was met name in de eerste helft een paar keer dicht bij de openingstreffer voor Marokko. De Ajacied zag een afstandsschot net voorbij het doel vliegen en vond in een andere situatie doelman Saturnin Allagbe op zijn pad. Younès Belhanda liet een goede mogelijkheid onbenut na goed voorbereidend werk van Nordin Amrabat. Benin beperkte zich tot verdedigen en slaagde in die missie, want zonder kleerscheuren werd het rustsignaal bereikt.

Benin, vooraf gezien als underdog, nam acht minuten na de hervatting brutaal de leiding. Adilehou bleef koel in kansrijke positie en verschalkte Yassine Bounou met een beheerste schuiver in de hoek. De achterstand had snel ongedaan kunnen worden gemaakt door Marokko. Sofiane Boufal wist zich echter geen raad met de vrijheid die hem geboden werd door de defensie van Benin. De aanvaller, afgelopen seizoen door Southampton uitgeleend aan Celta de Vigo, ontving een puntgave voorzet van Amrabat, maar zag zijn kopbal over het doel vliegen.

Ziyech kreeg in het laatste kwartier gezelschap van clubgenoot Noussair Mazraoui. Kort na de entree van de Ajax-verdediger kwam Marokko op gelijke hoogte. Mbark Boussoufa profiteerde van een blunder van Jordan Adeoti en gaf de bal mee aan Youssef En-Nesyri, die vervolgens voor de gelijkmaker zorgde. Allagbe hield Benin vervolgens op de been door een goede vrije trap van Boussoufa onschadelijk te maken. Ver in blessuretijd leek de sluitpost alsnog te worden gepasseerd. Achraf Hakimi werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna arbiter Helder Martins de Carvalho naar de stip wees. Ziyech pakte het buitenskansje echter niet uit, want zijn inzet kwam tegen de paal terecht.

Benin moest in de verlenging met tien spelers verder, daar Khaled Adénon zijn tweede gele kaart kreeg voorgehouden. Marokko drong nog meer aan en bracht Faycal Fajr voor de moegestreden Karim El Ahmadi. Aan het einde van de reguliere speeltijd was Oussama Idrissi al ingebracht voor Nordin Amrabat. Boufal was andermaal dicht bij een treffer, maar ook deze inzet ging uiteindelijk in rook op. Ziyech wist kort daarna ook het net niet te vinden, waardoor het nemen van strafschoppen de beslissing moest brengen. Daarin miste Marokko tweemaal, waardoor Benin aan het langste eind trok.