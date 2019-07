‘Ik weet waar De Ligt volgend seizoen speelt, dat heb ik al vaker aangegeven’

Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barcelona, was vrijdag uiteraard aanwezig bij de officiële presentatie van Frenkie de Jong. De preses van de Catalanen liet zich daarna op een persmoment uit over de transfersaga rondom Matthijs de Ligt, die meermaals is gelinkt aan Barça maar voor Juventus lijkt te gaan kiezen. Ook de transferperikelen rondom Neymar, die Paris Saint-Germain lijkt te willen verlaten en Antoine Griezmann, die zijn afscheid bij Atlético Madrid heeft aangekondigd, kwamen ter sprake.

“Ik heb al vaker aangegeven dat ik weet waar De Ligt volgend seizoen speelt. Ik kan daar momenteel niets aan toevoegen, de betrokken partijen moeten daar maar mededelingen over doen”, zo liet Bartomeu weten aan zijn toehoorders. De Ajax-verdediger, die zich normaal gesproken maandag weer in Amsterdam meldt, staat volgens Sport nog steeds op het lijstje van Barcelona, daar Juventus de deal met de Oranje-verdediger nog steeds niet rond heeft gekregen. Een eerste bod van 65 miljoen euro is volgens afgewezen omdat Ajax naar verluidt aast op een transfersom van 87 miljoen euro.

De Ligt staat tevens op het lijstje van PSG. Zaakwaarnemer Mino Raiola, die goede contacten heeft met technisch directeur Leonardo, heeft onlangs gesproken met een afvaardiging van de Franse topclub, maar tot een deal leiddde dat niet. Kort na de ontmoeting in Parijs verschenen berichten in de Franse media dat PSG de salariseisen van De Ligt buitenproportioneel vindt. In de Engelse media werd de Ajacied gelinkt aan Manchester City en Manchester United, maar de interesse vanuit de Premier League lijkt inmiddels bekoeld.

Bartomeu liet zich ook kort uit over Neymar. De Braziliaanse aanvaller verliet Barcelona in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro, maar zijn toekomst lijkt niet langer bij PSG te liggen. Neymar maakt er geen geheim van dat hij dolgraag wil terugkeren in het Camp Nou. Volgens de Barcelona-preses is de belangstelling wederzijds, al wil dat niet zeggen dat een transfer in de maak is. “We weten dat hij bij PSG wil vertrekken, maar zijn ons er ook van bewust dat PSG hem niet zomaar laat gaan. Er valt momenteel dus weinig zinnigs te melden.” Volgens Mundo Deportivo is Neymar bereid een flink deel van zijn jaarsalaris in te leveren. De Braziliaan in Franse dienst zou genoegen nemen met 22 miljoen euro, waar hij bij PSG 36 miljoen euro per jaar opstrijkt.

Griezmann, die over een afkoopclausule van 120 miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract met Atlético beschikt, is ook regelmatig in verband gebracht met Barcelona. Over de situatie rondom de Franse aanvaller is Bartomeu iets duidelijker. “Donderdag was er overleg tussen Oscar Grau (directeur Barcelona. red.) en Miguel Ángel Gil (bestuurslid Atlético, red.) over Griezmann. Meer kan ik daar niet over zeggen. De situatie kan in een jaar tijd enorm veranderen. Dat betekent echter niet dat hij definitief naar Barcelona komt. We zijn zeker geïnteresseerd, maar kunnen de transfer nog niet bevestigen.” De Fransman ging een jaar geleden niet in op de avances van de Catalaanse grootmacht, maar lijkt nu wel klaar voor een overstap richting de kampioen van Spanje.

Atlético walgt van handelswijze Barcelona

Atlético Madrid heeft vrijdagavond in een statement hard uitgehaald naar de wijze waarop Barcelona jaagt op Antoine Griezmann. Zo stelt de club uit Madrid dat Barcelona in maart al een persoonlijk akkoord had bereikt met Griezmann over een transfer naar het Camp Nou; de onderhandelingen zouden in februari zijn begonnen. In mei kondigde Griezmann aan deze te willen vertrekken bij Atlético. "Met dit statement wil Atlético duidelijk maken dat het walgt van het gedrag van de speler, maar vooral van het gedrag van Barcelona, dat middenin het seizoen onze speler heeft overtuigd om zijn samenwerking met Atlético te verbreken. Dat terwijl de club toen nog met Barcelona streed om het kampioenschap", schrijft men ontstemd.