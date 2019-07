Juventus verrast en betaalt 18 miljoen euro voor centrumverdediger

Juventus heeft vrijdagavond de komst van Merih Demiral aangekondigd. De 21-jarige centrumverdediger komt over van Sassuolo en kost de grootmacht uit Turijn achttien miljoen euro, zo bevestigt men. Demiral, zesvoudig international van Turkije, heeft voor vijf seizoenen getekend bij Juventus.

Demiral is een speler die ‘technische vaardigheden combineert met fysieke kracht’, zo valt te lezen op de website van Juventus. De kersverse aanwinst kwam tot veertien wedstrijden in het shirt van Sassuolo en maakte twee doelpunten. Daarmee groeide hij uit tot de op een na jongste verdediger die ooit minstens tweemaal wist te scoren in de Serie A. Alleen Cristian Romero van Genoa was nog jonger op het moment van scoren.

De aankoop van la Vecchia Signora genoot zijn jeugdopleiding bij Fenerbahçe en speelde verder in Turkije bij Alanyaspor. In Portugal diende Demiral Alcanenense en Sporting Portugal. In januari 2019 streek hij neer bij Sassuolo, dat drieënhalf miljoen euro neerlegde en hem dus een halfjaar later voor een veelvoud verkoopt aan Juventus. Zijn debuut in de nationale ploeg van Turkije was in november 2018.

Demiral is de vijfde zomeraanwinst van Juventus. In een eerder stadium werden Gianluigi Buffon en Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Arsenal) en Luca Pellegrini (AS Roma) toegevoegd aan de selectie. De van Sassuolo overgekomen verdediger krijgt te maken met Maurizio Sarri, die het stokje onlangs overnam van Massimiliano Allegri.