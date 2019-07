Frenkie de Jong geniet én tovert bij presentatie voor Barcelona

Frenkie de Jong is vrijdagavond officieel gepresenteerd als speler van Barcelona. De van Ajax overgekomen middenvelder ondertekende eerst zijn contract onder het toeziend oog van voorzitter Josep Maria Bartomeu en werd even later voorgesteld aan het publiek in het Camp Nou. Ongeveer 20.000 supporters waren afgekomen op de presentatie van De Jong, maar de international van het Nederlands elftal bewees over stalen zenuwen te beschikken. Een korte impressie.

En opa en oma pinkten een traantje weg. De familie van Frenkie de Jong, trots en geëmotioneerd in het Camp Nou. pic.twitter.com/43OSJu2Spl — edwin winkels (@edwinwinkels) July 5, 2019