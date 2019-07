‘Ajax dreigt belangrijk doelwit mis te lopen door interesse uit Engeland’

Edson Álvarez zou op dit moment het belangrijkste transferdoelwit van Ajax zijn, maar het is nog hoogst onzeker of de 21-jarige centrumverdediger van Club América ook daadwerkelijk naar Amsterdam trekt. Het Mexicaanse MARCA Claro verzekert vrijdag namelijk dat Ajax nog niet heeft voldaan aan de vraagprijs van Club América en dat Álvarez zelf meer ziet in een overgang naar de Premier League.

Onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International onthulden recentelijk dat Álvarez de belangrijkste kandidaat is om Matthijs de Ligt eventueel op te gaan volgen bij Ajax. De Ligt zal de Amsterdamse club deze transferperiode vrijwel zeker verlaten, waardoor Ajax op zoek zal moeten naar een opvolger. De clubleiding zou volledig overtuigd zijn van de kwaliteiten van Álvarez en geen problemen hebben met de vraagprijs van vijftien miljoen euro.

MARCA Claro meldt echter dat Club América nog helemaal geen bod van vijftien miljoen euro heeft ontvangen vanuit Amsterdam. Ajax zou, net als het eveneens geïnteresseerde PSV, zijn bod 'in de laatste uren' wel verhoogd hebben, maar komt naar verluidt nog niet in de buurt bij de vraagprijs die Club América hanteert voor de begeerde Álvarez.

Daarnaast zou ook de persoonlijke voorkeur van Álvarez nog een obstakel kunnen zijn voor Ajax. De Mexicaans international staat namelijk ook in de belangstelling van Wolverhampton Wandereres en West Ham United en zou zelf meer heil zien in een transfer naar de Premier League. Club América is vooral geïnteresseerd in de hoogste bieder, zo klinkt het.