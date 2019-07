‘Real Madrid en Arsenal in gesprek over transfer van minimaal 32 miljoen’

De sportieve toekomst van Lucas Vázquez ligt mogelijk in Engeland. Onder meer AS weet vrijdag te melden dat Arsenal verregaande interesse heeft in de multifunctionele vleugelspeler van Real Madrid. Op dit moment zouden the Gunners reeds een bod van 32 miljoen euro plus 3 miljoen euro aan bonussen hebben neergelegd bij Real Madrid.

Vázquez speelde de afgelopen drie seizoenen telkens minstens dertig competitiewedstrijden voor Real Madrid, maar hij was eigenlijk nimmer verzekerd van een basisplaats. De Koninklijke voegde deze zomer met onder anderen Eden Hazard en Rodrygo extra aanvallende impulsen toe aan zijn selectie, waardoor het perspectief van Vázquez bij de Spaanse grootmacht nog brozer lijkt te zijn geworden.

De 28-jarige aanvaller zou volgend jaar graag met Spanje naar het EK willen, maar realiseert zich dat hij daarvoor komend seizoen wel genoeg aan spelen toe zal moeten komen. Arsenal-trainer Unai Emery is naar verluidt een fervent bewonderaar van Vázquez en zou de jeugdexponent van Real Madrid graag verwelkomen in het Emirates Stadium. Mogelijk geldt Vázquez als alternatief voor Wilfried Zaha: Arsenal bracht onlangs tevergeefs een bod van 45 miljoen euro uit op de vleugelflitser van Crystal Palace.

Crystal Palace mikt naar verluidt op een aanzienlijk hogere transfersom, waardoor Arsenal mogelijk genoodzaakt is om te schakelen naar Vázquez. De Londenaren zouden een bod van minimaal 32 miljoen euro hebben uitgebracht op de negenvoudig Spaans international, die zelf wel oren zou hebben naar een transfer naar de Premier League. Vázquez speelde veruit het grootste aantal van zijn wedstrijden als prof als rechteraanvaller, maar draafde vorig seizoen bij Real Madrid ook een aantal keer op als rechtsback.