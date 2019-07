Alex Morgan walgt van meten met twee maten: ‘Mannen grijpen naar hun zak’

Alex Morgan begrijpt niets van de ophef in met name Engeland na haar gejuich tijdens de gewonnen halve finale tegen de Engelse ploeg (1-2). De aanvalster van de Verenigde Staten maakte de winnende treffer en juichte toen door te doen alsof ze een kop thee dronk, een gebruik dat wordt geassocieerd met Engeland. Morgan wijst naar de soms vulgaire wijze waarop mannen hun doelpunten vieren.

"Het vieren was meer bedoeld als: That's the tea, wat een verhaal vertelt, het nieuws dat zich verspreidt. Sophie Turner doet het ook vaak, zij is een van mijn favoriete actrices. Dus het was niet bedoeld om naar Engeland te sneren, op geen enkele manier", wordt de aanvalster vrijdag geciteerd door diverse Engelse media, waaronder de Daily Mail.

"Ik heb het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten wat betreft vrouwen in de sport. We hebben het gevoel dat we nederig moeten zijn bij onze successen. We mogen het vieren, maar niet al te veel. Het moet altijd in een bepaalde mate", aldus Morgan, die daarna stelt dat mannen zelden worden aangesproken op de wijze waarop ze juichen.

"Je ziet dat mannen over de hele wereld, ook op de grote mondiale toernooien, hun zak pakken of iets dergelijks. En als ik doe alsof ik een kop thee drink... Ik sta versteld van alle reacties. Je moet er eigenlijk om lachen als je al die kritiek ziet”, aldus Morgan. Team USA neemt het zondagmiddag in de WK-finale vanaf 17.00 uur op tegen de Oranje Leeuwinnen.