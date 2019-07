‘Zeer ervaren’ Eloy Room verlaat PSV en tekent in MLS: ‘We zijn verheugd’

Eloy Room vervolgt zijn carrière bij Columbus Crew, zo meldt de Amerikaanse club vrijdag via de officiele kanalen. De doelman komt transfervrij over van PSV. “We zijn verheugd met een speler met zoveel ervaring als Eloy”, zegt president en algemeen directeur Tim Bezbatchenko op de clubsite over de international van Curaçao.

“Eloy is een getalenteerde keeper. Zijn leiderschapskwaliteiten en vaardigheden om de ballen te keren zullen onze club sterker maken. We geloven dat zijn ervaring op Europees en internationaal niveau ervoor zullen zorgen dat hij meteen een bijdrage gaat leveren aan Columbus SC”, zo besluit Bezbatchenko zijn lofzang over de dertigjarige doelman.

Room, die de afgelopen tijd met de nationale ploeg actief was op de Gold Cup, mocht transfervrij vertrekken bij PSV, waar hij niet kon rekenen op veel speelminuten. De doelman liet eerder al weten dat de MLS een optie was. "Het liefst wil ik naar het buitenland: Engeland, Duitsland, Spanje lijkt me mooi. Maar ook de MLS in Amerika lijkt me wel wat", zo klonk het.