Talent van Man United strijkt neer in Noord-Brabant: ‘Mooie kans voor mij’

NAC Breda heeft zich versterkt met Joshua Bohui, zo meldt de Parel van het Zuiden vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller komt transfervrij over van Manchester United en tekent een verbintenis voor twee seizoenen met een optie voor nog eens twee jaar. “Dit is voor mij een mooie kans waar ik erg dankbaar voor ben”, zegt Bohui op de clubsite.

“Ik hoop met mijn spel waardevol te zijn voor het team, zodat we uiteindelijk succesvol kunnen zijn met elkaar. Van nature ben ik een speler die graag de ruimtes opzoekt en mijn teamgenoten in de zestien zet, of zelf kansen creëert. Ik kan niet wachten tot ik, vanaf maandag, officieel onderdeel uitmaak van de NAC-familie” aldus Bohui, die bij United uitkwam voor de Onder-18, Onder-19 en Onder-23.

De jongeling heeft nooit een duel gespeeld in de hoofdmacht van the Red Devils. “Josh heeft zich de afgelopen jaren goed staande weten te houden op het allerhoogste niveau in zijn leeftijdscategorie”, zegt technisch directeur Tom van den Abbeele. “We halen met hem een creatieve speler in huis die op zijn manier van toegevoegde waarde gaat zijn voor het elftal. Hij is snel, onvoorspelbaar, doelgericht en ook niet onbelangrijk: efficiënt."

“Het is daarnaast fijn om te merken dat de spelers die wij op ons wensenlijstje hebben staan, bereid zijn om naar NAC te komen. Dat zorgt voor de juiste match. Tot nu toe verloopt alles volgens plan, ik verwacht nog een paar versterkingen op korte termijn en dan is de puzzel voor een groot deel gelegd", aldus de sportbestuurder op de clubsite.