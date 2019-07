Transfersoap tussen Emmen en Groningen kent zeer onverwacht eind

Glenn Bijl blijft bij FC Emmen en heeft een driejarig en 'sterk verbeterd' contract getekend bij de club uit Drenthe, zo heeft zijn zaakwaarnemer Mesut Eslik laten weten aan RTV Noord. Bijl maakt dus niet de overstap naar FC Groningen, dat interesse had in de middenvelder. De clubs waren deze week verwikkeld in een heftig conflict dat eindigde bij een arbitragecommissie.

De twee Eredivisionisten zijn al weken in overleg over een overstap van de 23-jarige Bijl, maar de clubs bakkeleiden over of de gelimiteerde transfersom van 335.000 euro ook van toepassing was voor FC Groningen. Alleen clubs met een begroting tot twintig miljoen euro mogen Bijl voor dat bedrag overnemen, maar volgens FC Emmen had de competitiegenoot een hogere begroting.

FC Groningen stelde dat men een begroting van negentien miljoen euro had, terwijl FC Emmen wees naar de gegevens die bij de KNVB liggen, waarbij er sprake was van een begroting van ruim twintig miljoen. Zodoende kwam de arbitragecommissie er in eerste instantie aan te pas, maar nu zijn de clubs er alsnog uitgekomen, meldt ook RTV Drenthe.

FC Groningen wilde ook nog Tom van de Looi betrekken bij een eventuele deal, maar daar ging FC Emmen niet mee akkoord. De vorige verbintenis van Bijl liep tot het einde van het seizoen 2020/21. De clausule in zijn oude contract dat hij bij FC Emmen voor een gelimiteerde som mag vertrekken naar een club die een begroting onder de twintig miljoen is verdwenen in de nieuwe deal.

Eerder liet Bijl aan Voetbal International nog weten dat hij graag naar Groningen wilde verkassen. "Ik ben Emmen hartstikke dankbaar, ik heb het hier naar mijn zin en het zou helemaal geen ramp zijn om hier te blijven. Maar Groningen is gewoon een mooie stap voor mij. Dan heb ik het nog niet eens over geld of de positie op de ranglijst, maar wel bijvoorbeeld over de internationale uitstraling van de club."