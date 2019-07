FC Emmen maakt trots melding van achtste aanwinst van bijna twee meter

Leon Sopic speelt komend seizoen voor FC Emmen, zo melden de Emmenaren vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 1,93 meter lange centrale verdediger komt over van NK Rudes uit Kroatië en tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een seizoen. Sopic is alweer de achtste aanwinst van deze zomer voor FC Emmen.

De achttienjarige Kroaat maakte in 2015 in eigen land de overstap van Spansko naar NK Rudes, waar hij bij de jeugdelftallen op meerdere posities speelde. Van nature is Leon centrale verdediger, maar hij kan ook op het middenveld uit de voeten. Hij is de zoon van Željko Sopic, oud-speler van onder andere Borussia Mönchengladbach en voormalig assistent-trainer van onder meer Dinamo Zagreb.

"Ik ken de Nederlandse competitie en FC Emmen kwam met een goed verhaal. Ik hoefde niet lang na te denken toen ze me benaderden en ik kijk ontzettend uit naar dit nieuwe avontuur", aldus Sopic op de clubsite. De verdediger is na Matthias Hamrol (transfervrij van Korona Kielce), Marko Kolar (overgenomen van Wisla Krakow), Jan-Niklas Beste (gehuurd van Werder Bremen), Desevio Payne (transfervrij van Excelsior), Ferhat Görgülü (transfervrij van Giresunspor), Lorenzo Burnet (transfervrij van Excelsior) en Filip Ugrinic (gehuurd van FC Luzern) het achtste nieuwe gezicht bij FC Emmen.