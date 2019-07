Anderlecht verrast en haalt Nasri dankzij Kompany transfervrij in huis

RSC Anderlecht heeft verrast met de komst van Samir Nasri. De 32-jarige aanvallende middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij West Ham United op 30 juni afliep. Nasri heeft voor één seizoen getekend met een optie voor nog een jaar. Trainer/speler Vincent Kompany lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het aantrekken van de ex-speler van onder meer Arsenal. De twee kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke periode bij Manchester City, waar Nasri tussen 2011 en 2017 onder contract stond.

Nasri heeft niet de beste periode uit zijn carrière achter de rug. Hij heeft er een schorsing van anderhalf jaar op zitten nadat hij door de UEFA schuldig werd bevonden op het gebruik van doping. Volgens zijn advocaat kwam de positieve test voort uit een infuusbehandeling die hij onderging in Los Angeles, nadat hij daar ziek was geworden en over had moeten geven. In eerste instantie werd hij voor zes maanden geschorst, maar de speler ging in beroep en dat pakte verkeerd uit. Nasri werd uiteindelijk met terugwerkende kracht voor totaal achttien maanden geschorst door de Europese voetbalbond.

Toen hij in januari weer mocht voetballen zette hij een handtekening onder een contract voor een half jaar bij the Hammers. Nasri kwam in de tweede helft van het seizoen niet verder dan twee assists in vijf duels. Mede door een kuitblessure kwam hij minder vaak aan spelen toe dan op voorhand gehoopt. Bij Anderlecht hoopt Nasri onder zijn voormalig ploeggenoot Kompany zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Nasri werd opgeleid bij Olympique Marseille en debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal. In 2008 was Arsenal overtuigd en telden de Londenaren circa zeventien miljoen euro voor hem neer. Na een succesvolle periode in het Emirates Stadium maakte hij voor 27,5 miljoen euro de overstap naar Manchester City. In de zomer van 2017 werd hij voor 3,5 miljoen euro verkocht aan Antalyaspor. Door zijn schorsing werd zijn contract daar uiteindelijk verbonden.