Wout Weghorst tekent verbeterd contract en blijft bij VfL Wolfsburg

Wout Weghorst heeft een verbeterd contract getekend bij VfL Wolfsburg. De Oranje-international heeft zijn tot 2022 doorlopende contract verlengd tot de zomer van 2023. De spits heeft een uitstekend eerste seizoen achter de rug bij de Bundesliga-club en stond naar verluidt in de belangstelling van verschillende clubs. Met een verbeterde aanbieding zijn die Wölfe erin geslaagd om de ex-aanvaller van onder meer AZ langer in huis te houden.

De 26-jarige spits maakte in de zomer van vorig jaar voor ruim tien miljoen euro de overstap van AZ naar Wolfsburg. In zijn eerste seizoen kwam hij tot zeventien doelpunten in de Bundesliga. “Een heel mooie statistiek. Het is me goed afgegaan. Ik heb alle 34 wedstrijden gespeeld, waarvan 33 in de basis en ook zeven assists kunnen geven”, vertelde hij eerder in De Telegraaf. “Het zou goed kunnen dat er weer interesse komt, maar daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik voel me goed hier. Ik word binnen de club heel erg gewaardeerd en kan me in de Bundesliga goed ontwikkelen.”

De contractverlenging van Weghorst komt niet uit de lucht vallen. De speler gaf aan het einde van vorig seizoen al aan dat Wolfsburg zijn contract wilde openbreken. Na Josuha Guilavogui en Jerome Roussillon is Weghorst de derde speler die deze zomer een nieuw contract tekent. “Opnieuw goed nieuws voor de fans van Wolfsburg”, reageert sportief directeur Marcel Schäfer op de clubwebsite. “Wout heeft zijn goede ontwikkeling die hij maakte in Alkmaar bij ons doorgezet. Hij laat absolute passie en toewijding zien op het veld. Met zijn mentaliteit past hij perfect bij onze club. We kijken uit naar een langdurige samenwerking.”

“Toen ik vorig jaar terechtkwam bij Wolfsburg, merkte ik al snel dat ik de juiste beslissing had genomen”, reageert Weghorst na het zetten van zijn handtekening. “Mijn familie en ik voelen ons hier thuis en ik geniet van iedere minuut die ik op het veld sta. Daarom ben ik heel blij dat ik de kans heb gekregen om mijn contract bij de club te verlengen. Ik ga er alles aan doen om de komende jaren succesvol te blijven.”