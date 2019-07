Royston Drenthe memoreert ongeluk: ‘Ik had op dat moment een slokkie op’

Royston Drenhte bevestigt in gesprek met VICE Sports dat hij niet altijd volgens het boekje leefde, ook niet bij Real Madrid. De transfervrije verdediger annex middenvelder verkaste in 2007 van Feyenoord naar de Spaanse grootmacht, maar haalde vooral het nieuws vanwege een incident buiten het veld. Drenthe was betrokken bij een ongeluk waarbij zijn Audi Q7 total loss was.

"Ik kreeg die Audi van de club en had op dat moment een slokkie op. Ik reed een straat in, maar toen kwam de brandweer van de andere kant aangereden omdat er een noodgeval was, en moest ik achteruit. Er kwamen ook meerdere politieauto's aangereden in mijn richting, en ik ramde vol op een van die wagens", memoreert de routinier.

"De bijrijder van de politie was nogal groggy. Ik stapte uit en ze begonnen in het Spaans tegen me te ratelen. Waarschijnlijk had ik die beweging helemaal niet gemaakt als ik nuchter was. Real heeft me met de beste advocaten geholpen en geld aan de agenten aangeboden. De man die groggy was wilde daar niet mee akkoord gaan, maar zijn collega wel. Mijn rechtszaak heeft nog bijna twee jaar geduurd, en die meneer heeft uiteindelijk verloren."

Drenthe is inmiddels ouder en ook wijzer geworden, maar de voormalig jeugdinternational geeft aan dat dit niet altijd prettig voelt. “Het voelt wel eng hoe ik mezelf iedere dag zie veranderen in de spiegel. Veel mensen zeggen dat we tóch allemaal wel oud worden, maar wie wil er nou niet gewoon jong blijven? Als ik kijk naar de geweldige tijd die ik had toen ik jong was.”

“Ik denk dat geen enkele achttienjarige zo hard is gegaan als ik. Ondertussen krijg ik al wel grijze haartjes, maar daar lig ik niet wakker van. Het zou me denk ik ook wel prima staan. Ik ben wel bang om kaal te worden, dan ben ik zeker niet de beroerdste om haarimplantaten te nemen. Al hoor ik wel van maatjes dat het heel veel pijn doet. Die zeggen dat het het niet waard is”, aldus Drenthe.