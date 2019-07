FC Groningen strikt ex-jeugdspeler Ajax: ‘Wij waren op zoek naar routine’

FC Groningen heeft zich versterkt met Marco van Duin, zo meldt de Trots van het Noorden vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 32-jarige doelman, die zijn carrière begon in de jeugdopleiding van Ajax en tot op heden 135 wedstrijden in het betaald voetbal heeft gespeeld, komt transfervrij over van NEC.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de komst van Van Duin, zo geeft hij aan op de clubsite. “Na het vertrek van Kevin Begois als ervaren doelman waren wij op zoek naar routine binnen het team van keepers dat wij onder contract willen hebben staan bij de eerste selectie. We hebben Marco van dichtbij aan het werk kunnen zien en het advies vanuit de technische staf was positief.”

“We zijn dan ook zeer tevreden dat we met Marco een goede invulling hebben weten te geven aan de samenstelling van ons team van keepers en de rol die hij met zijn ervaring kan gaan spelen binnen de eerste selectie”, aldus Fledderus over Van Duin, die de proefperiode dus met succes heeft doorstaan. De doelman was eerder actief bij Haarlem, FC Volendam, Sparta Rotterdam en Almere City FC.