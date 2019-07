TOTO's Tips: dit moet je weten over Verenigde Staten - Nederland

Historisch. Na de Europese titel in 2017 gaan de Oranje Leeuwinnen ook op voor de wereldtitel in 2019. Een zinderend spannende halve finale tegen Zweden werd door Jackie Groenen met een afstandsknal in de 99e minuut beslist. Maar maakt Nederland aanstaande zondag kans tegen de Verenigde Staten? Om 17:00 uur is de aftrap in Lyon, samen met TOTO blikken wij vooruit op deze wedstrijd.

De regerend wereldkampioen begon ook dit WK als topfavoriet en na de 13-0 zege op Thailand is die favorietenstatus alleen maar groter geworden. De Amerikanen lijken bijna niet te weten wat verliezen is, want ze verloren slechts 1 van hun laatste 44 interlands. In die reeks werd 38 keer gewonnen en 5 keer gelijkgespeeld. In die 44 duels kwam de VS Nederland echter niet tegen, maar in de 6 meest recente ontmoetingen waren de Amerikanen telkens de sterkste. Slechts 2 keer scoorde Oranje in die reeks, 22 keer was de VS trefzeker.

De VS hebben de smaak dus goed te pakken, maar ook de Oranje Leeuwinnen zijn de laatste wedstrijden niet te kloppen. Nederland won de laatste negen interlands en kreeg in deze reeks slechts drie tegengoals. Ze stonden zelfs al 10 duels niet op achterstand (930 speelminuten). Daarbij komt nog de ervaring die Oranje heeft opgedaan op het Europees Kampioenschap in 2017. De laatste twaalf wedstrijden op een EK of WK werden door de Oranje Leeuwinnen allemaal in winst omgezet, en liefst zeven keer in deze reeks werd de nul gehouden.

Ondanks dat Oranje alle duels in winst om wist te zetten op dit WK, viel de beslissing voor Nederland altijd na rust. De voorzichtige aanpak van bondscoach Sarina Wiegman loont dus zeker, maar heeft tot nu toe nog geen spectaculaire eerste helften opgeleverd. Nederland ging dit WK vier keer rusten met een 0-0 tussenstand, vaker dan iedere andere ploeg. De andere twee duels, tegen Kameroen en Japan, stonden 1-1 na de eerste helft.

Alex Morgan vloog dit toernooi uit de startblokken met vijf doelpunten en drie assists in één wedstrijd. Daarna stokte de motor van de Amerikaanse spits, maar in de halve finale tegen Engeland werd Morgan toch de matchwinner door de 1-2 tegen de touwen te koppen. Morgan scoorde dit WK zes keer met haar acht schoten op doel voor de Verenigde Staten, de laatste Amerikaanse die vaker scoorde op een WK-eindronde was Michelle Akers in 1991 (tien goals). Dat record lijkt een stap te ver voor Morgan, maar met één treffer passeert ze de Engelse Ellen White (ook zes goals) en kan de topscorerstitel Morgan bijna niet meer ontgaan.

