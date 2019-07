Voormalig jeugdspeler PSV tekent langdurig contract bij Manchester United

Andreas Pereira heeft zijn sportieve toekomst verbonden aan Manchester United. De 23-jarige middenvelder heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot medio 2023, met een optie voor nog een jaar. The Red Devils maken via de officiële kanalen tevens bekend dat Axel Tuanzebe (21) langer aan de club blijft verbonden. De talentvolle verdediger heeft tot de zomer van 2022 getekend, met een optie voor nog een seizoen.

Pereira speelde van 2005 tot eind 2011 in de jeugdopleiding van PSV, alvorens hij de overstap naar Manchester United maakte. Hij werd uitgeleend aan Granada en Valencia, en kwam tot dusver tot 35 officiële wedstrijden in het eerse elftal van de Engelse grootmacht. “Ik ben nu al zo lang in Manchester dat zowel de stad als de club als thuis voelt. Ik ben ontzettend blij dat ik mijn loopbaan hier kan vervolgen. De manager (Ole Gunnar Solskjaer, red.) heeft vertrouwen in mij getoond en ik kan niet wachten om het seizoen weer onder hem te beginnen”, aldus de in België geboren Braziliaan.

“Andreas is een speler die op jonge leeftijd in onze jeugdopleiding terechtkwam en begrijpt wat het betekent om voor Manchester United te spelen”, reageert Solskjaer. “Hij kwam uit een ander land, maar begreep al snel de normen en waarden en weet dat niets komt aanwaaien. Andreas is met zijn energie een belangrijk onderdeel van onze selectie.Hij werkt iedere dag hard op de training, heeft een goed karakter en weet wat hij moet doen om zichzelf hier te verbeteren. We kijken er allemaal naar uit om het komende seizoen met hem te werken.”

Tuanzebe werd opgeleid bij United en maakte in 2017 zijn debuut in het eerste elftal. Na een verhuurperiode bij Aston Villa mag hij zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen laten zien aan Solskjaer. “Hij is bescheiden, werkt hard, getalenteerd en een echte teamspeler. Bij Aston Villa heeft hij veel ervaring opgedaan. Hij gaat met ons mee in de voorbereiding en dat zal hem verder helpen in zijn ontwikkeling.”