FC Twente doet succesvol zaken met Fiorentina en rondt huurdeal af

Rafik Zekhnini speelt ook het komende seizoen voor FC Twente, zo laat de promovendus vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller wordt gehuurd van Fiorentina, de club waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2022. Het afgelopen seizoen speelde Zekhnini met 6 doelpunten in 25 wedstrijden een belangrijke rol in het behaalde kampioenschap.

“Een ontzettend goed gevoel om hier weer te zijn”, laat de Noorse aanvaller weten in op de clubwebsite van Twente. “Ik heb hier afgelopen seizoen een ongelooflijk jaar gehad met prachtige voetbalmomenten en veel geleerd als jonge speler. Kampioen worden met FC Twente was een echte prijs en dan is het extra bijzonder om komend seizoen met de ploeg op het hoogste niveau te spelen. Ik kijk er naar uit om het shirt weer aan te trekken en de jongens te ontmoeten. Ik heb er echt zin in.”

Het was niet eenvoudig om Zekhnini nog een seizoen in te lijven. “Er was veel tijd, overredingskracht en vasthoudendheid mee gemoeid Fiorentina ervan te overtuigen Rafik nog een jaar bij FC Twente te laten spelen”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen. “Maar het geduld is uiteindelijk beloond. We zijn heel blij met zijn komst.”

Van Leeuwen heeft veel vertrouwen in de aanwinst. “Rafik heeft nog een lange weg te gaan, maar heeft het in zich op een heel hoog niveau terecht te komen. Er moet nog wel het nodige aan hem ontwikkeld worden, maar Fiorentina heeft ingezien dat FC Twente de beste kansen biedt. We kennen Rafik en we hebben de expertise en ervaring hem optimaal te ontwikkelen. Ook Rafik heeft tot deze transfer bijgedragen door Fiorentina duidelijk te maken dat hij naar FC Twente wilde, en ook alleen maar naar FC Twente.”