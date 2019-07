UEFA wil actie na nieuw voorbeeld: ‘Ajax moet alles verkopen’

Ajax bereikte vorig seizoen de halve finale van de Champions League, maar moet komende voetbaljaargang zich via de voorrondes proberen te kwalificeren voor het miljardenbal. Aleksander Ceferin wil hier verandering in zien. De president van de UEFA laat weten dat men nadenkt over een systeem waarbij een automatisch startrecht wordt gegeven als clubs ver komen in het clubtoernooi.

Momenteel is er veel discussie over de opzet van de Champions League, waarbij ‘kleinere’ clubs uit kleinere voetballanden bij een nieuw systeem mogelijk benadeeld worden. Ceferin wil clubs als Ajax beschermen. “We willen graag ploegen als Ajax en het AS Monaco van 2017 beschermen”, aldus de Sloveen in een interview met The Times.

“Ajax haalde de halve finale vorig seizoen en moet nu spelers verkopen omdat ze nu niet weten of ze de Champions League dit jaar gaan halen”, vervolgt de sportbestuurder, die aangeeft dat het aantal ‘beschermde clubs’ wel beperkt moet blijven. “Ik denk dat we niet teveel clubs moeten beschermen, dan wordt alles afgesloten.”

“Maar ik vind wel dat we een aantal clubs moeten beschermen", vervolgt hij. "Ons idee is dat clubs die ver komen en een bepaalde ronde van de competitie halen ook het volgende jaar automatisch deelnemen. Maar nu wordt het nog alleen maar besproken. Op 11 september hebben we een bijeenkomst met de competities en clubs”, besluit Ceferin zijn relaas.