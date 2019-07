Derksen: 'Het zou jammer zijn als zo'n jongen de hele teloorgang meemaakt'

Arjen Robben zette donderdag een punt achter zijn imposante loopbaan. De voormalig Oranje-international heeft in de loop der jaren veel prijzen gewonnen, maar kampte ook vaak met blessureleed. Johan Derksen denkt dat de 35-jarige oud-aanvaller een juiste beslissing heeft genomen door zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

“Ik vind het heel verstandig”, begint de analyticus in het radioprogramma Veronica Inside. “De man stopt op het moment dat hij nog top is. Hij heeft bij Bayern München dit jaar, als hij nog fit was, nog hartstikke goed gespeeld. Het zou jammer zijn als zo'n jongen de hele teloorgang meemaakt. Dat hij bij een club uit de middenmoot ergens in het buitenland gaat spelen en dat hij vaak geblesseerd is. Dat hij niet meer de Robben van vroeger is.”

“Gewoon stoppen. Die jongens hebben het financieel dusdanig: ze hoeven niet te voetballen. En dan moet je niet te lang doorgaan. Zangers en voetballers die te lang doorgaan, dat worden zielige mensen”, aldus Derksen, die stelt dat Robben een fantastische carrière heeft gehad. “Als hij niet zo blessuregevoelig was geweest, was het een wereldster geworden. De man zat fysiek niet altijd sterk in elkaar, waardoor hij dus vaak moest verzuimen.”

Pierre van Hooijdonk concludeert bij de NOS dat Robben ontzettend veel heeft betekend voor het Nederlandse voetbal. “Hij is een van de grootste spelers in de historie van Nederland”, aldus de oud-spits, die de carrière van Robben het cijfer negen geeft. "De momenten waarop hij fit was, waren heel erg goed. Zijn lichaam was wat minder sterk dan dat van anderen. Daar kan je uiteindelijk niks aan doen. Voor het prof zijn, krijgt hij van mij sowieso een tien."