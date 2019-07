‘Anderlecht verrast met komst van oude bekende Kompany van Man City’

Anderlecht gaat Samir Nasri inlijven, zo meldt Het Laatste Nieuws vrijdag. De Belgische topclub, die onlangs Michel Vlap overnam en ook Philippe Sandler op de radar heeft staan, voert momenteel gesprekken met de middenvelder. Volgens de Belgische krant zitten de onderhandelingen tussen Anderlecht en de transfervrije Fransman in de afrondende fase.

'Anderlecht staat op het punt om stevig toe te slaan', zo begint het dagblad. De 32-jarige Nasri speelde in het verleden vaak samen met Vincent Kompany, momenteel speler/trainer van Anderlecht. Het duo speelde van 2011 tot 2016 samen bij Manchester City en wonnen met the Citizens verschillende prijzen, waaronder twee landstitels.

Nasri, voor wie in 2011 Manchester City nog 27,5 miljoen euro had betaald aan Arsenal, werd vanaf 2016 een jaar verhuurd aan Sevilla. Vervolgens passeerden dienstverbanden bij het Turkse Antalyaspor en West Ham United de revue. Tussendoor was Nasri geschorst, aangezien de aanvallende middenvelder de dopingsregels had overtreden.

Begin deze maand liep het contract van de routinier bij West Ham United af, waardoor hij transfervrij een nieuwe club kan uitzoeken. Anderlecht lijkt nu dus dicht bij de komst van Nasri. Bij Anderlecht speelt sinds deze maand ook Vlap. De Belgen hebben sc Heerenveen circa acht miljoen euro betaald om de aanvallende middenvelder over te kunnen nemen.