‘Valencia verraste PSV dag na akkoord met draai van 180 graden’

PSV maakte vrijdagochtend de komst van Toni Lato wereldkundig. De 21-jarige vleugelverdediger wordt uiteindelijk op huurbasis overgenomen van Valencia, terwijl er in eerste instantie sprake was van een definitieve transfer. De komst van Lato naar Eindhoven had de nodige voeten in aarde, zo blijkt uit reconstructies van het Eindhovens Dagblad, De Telegraaf en Voetbal International.

In eerste instantie was Valencia bereid om mee te werken aan een vertrek, indien er een bedrag van vijf miljoen euro op tafel zou komen én er een terugkoopoptie in de deal kon worden opgenomen. PSV stemde hier mee in, op voorwaarde dat Valencia deze terugkoopoptie ter waarde van tien miljoen pas na twee jaar kon lichten. Afgelopen dinsdag bereikten alle partijen een akkoord en zouden er zelfs al rechtsgeldige contracten ondertekend zijn.

Een dag later volgde een draai van 180 graden, waardoor Valencia besloot dat Lato niet definitief mocht vertrekken. De vleugelverdediger wilde zelf naar verluidt geen conflict creëren met los Che, terwijl PSV beide partijen niet tegen elkaar wilde opzetten. Als compensatie bood Valencia aan om Lato tegen zeer gunstige voorwaarden te verhuren, waar PSV uiteindelijk noodgedwongen mee ingestemd heeft. Door het vertrek van Angeliño had PSV op korte termijn een nieuwe linksback nodig en een zoektocht naar een alternatief zou weer tijd in beslag nemen.

Lato wilde zelf graag tijdelijk de overstap naar Eindhoven maken. Valencia heeft zijn contract vlak voor de huurperiode met twee jaar verlengd en een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in de verbintenis opgenomen. PSV heeft zodoende wel de gewenste versterking voor de linksbackpositie binnen, maar weet dat men in principe over een jaar weer afscheid van hem moet nemen. Lato verscheen vrijdagochtend voor het eerst op het trainingsveld bij PSV, dat op trainingskamp is in het Zwitserse Verbier.