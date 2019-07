Vitesse gaat het nog een keer proberen en meldt vierde zomeraanwinst

Charly Musonda speelt ook komend seizoen bij Vitesse, zo melden de Arnhemmers vrijdag via de officiële kanalen. De 22-jarige Musonda wordt opnieuw voor één jaar gehuurd van Chelsea. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die vorig seizoen ook al uit kwam voor de Eredivisionist, sluit vrijdagavond aan bij de selectie in Polen.

Musonda raakte vorig seizoen direct geblesseerd bij een oefenduel met FC Antwerp, waardoor hij lang moest revalideren. Musonda maakte in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap, op zondag 12 mei, zijn debuut voor Vitesse. Musonda speelde in de jeugdopleiding van Anderlecht, voordat hij in de zomer van 2012 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Chelsea.

In het seizoen 2015/16 werd Musonda verhuurd aan Real Betis. Ook gedurende de eerste seizoenshelft van het jaar daarna speelde hij in Spanje. In augustus 2017 maakte hij zijn officiële debuut in de Premier League met een korte invalbeurt in de thuiswedstrijd tegen Burnley. Daarna werd de Belg in januari 2018 verhuurd aan Celtic. Musonda is na Armando Obispo, Jay-Roy Grot en Tomas Hajek de vierde versterking voor de formatie van trainer Leonid Slutsky.

“Ik ben enorm gebrand om de echte Charly Musonda te laten zien", aldus de aanvaller op de site van Vitesse. "Afgelopen seizoen heb ik veel pech gehad met de blessure. Ik voel mij nu weer goed en wil laten zien dat ik van meerwaarde kan zijn voor Vitesse.” Technisch directeur Mo Allach is eveneens blij: “We weten dat Charly veel potentie heeft. Hopelijk haakt hij snel aan bij de selectie en gaat hij zijn niveau opnieuw halen. Als dat zo is, kunnen we veel plezier beleven aan Charly.”