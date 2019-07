Ajax en PSV concurreren met Italianen en Engelsen

Nélson Semedo moet bij Atlético Madrid de opvolger worden van de vertrokken Juanfran. De Portugees kan bij Barcelona door de aanwezigheid van Sergi Roberto niet altijd op een basisplaats rekenen. (AS)

Manchester City gaat de strijd met Manchester United aan om Dani Olmo. The Red Devils zouden al een bod van een kleine veertig miljoen euro hebben neergelegd bij Dinamo Zagreb. (Diverse Spaanse media)

Stephan El Shaarawy heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Shanghai Shenhua. AS Roma wenst echter een bedrag van twintig miljoen euro te ontvangen, terwijl de Chinese club momenteel veertien miljoen heeft geboden. (Sky Italia)