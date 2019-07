‘PSV is mogelijk nog niet klaar en polst goede bekende voor terugkeer’

PSV heeft vrijdagochtend de komst van Toni Lato bevestigd. De linksback komt op huurbasis over van Valencia en geldt in Eindhoven als de opvolger van Angeliño, die naar Manchester City is verkast. Mogelijk gaan de Eindhovenaren in zee met nog een linkervleugelverdediger, aangezien Erik Pieters nog altijd op de radar staat.

Pieters heeft geen toekomst meer bij Stoke City. De club uit de Championship heeft aan de Nederlander duidelijk gemaakt dat men openstaat voor een transfer van de verdediger. Het Franse Amiens, dat Pieters het afgelopen halfjaar reeds huurde, wil Pieters graag overnemen. Volgens Voetbal International denkt PSV ook nog aan de routinier.

Volgens het weekblad heeft PSV Pieters al gepolst voor en terugkeer, 'al zijn de Eindhovenaren (nog) niet concreet', zo klinkt het. Eerder meldde onder meer het Eindhovens Dagblad al dat er binnen PSV positief wordt gedacht over de dertigjarige verdediger. 'Een eventuele terugkeer van Pieters kan binnen PSV op sympathie rekenen, omdat hij de nodige ervaring meebrengt.'

'Hij zou een degelijke back-up kunnen zijn en bij goede prestaties misschien wel meer', aldus de lokale krant. Pieters had naar verluidt ook een aanbieding op zak van Denizlispor, maar hij hoopte volgens het Franse l'Équipe vooral op een aanbieding van zijn oude werkgever PSV. Pieters maakt inmiddels geen deel meer uit van de selectie van Stoke City die is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.