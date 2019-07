‘Niemand gaat in discussie met hem, omdat Virgil de absolute leider is’

Virgil van Dijk kende afgelopen seizoen een uitermate sterk jaar met Liverpool, dat beslag legde op de Champions League en als tweede eindigde in de Premier League. De 27-jarige verdediger heeft heel veel indruk gemaakt, zo ook op Mark Wright. De oud-verdediger van Liverpool noemt Van Dijk de sleutel tot het succes van the Reds.

“Je kan zeggen dat hij sterk is in balbezit, goed kan koppen en vrij snel is, ja. Maar je komt niet bij Liverpool als je die dingen niet kan. Het voornaamste dat indruk op mij heeft gemaakt, is wat hij doet als de bal aan de andere kant van het veld is”, zegt Wright in gesprek met Sky Sports. “Hij dicteert het spel en zorgt de gaten gedicht worden, terwijl Liverpool voorheen altijd pijn werd gedaan in de omschakeling.”

“Hij zorgt dat andere spelers zich bewust zijn van de situatie. Met het organiseren van de verdediging heeft hij het grootste verschil gemaakt, omdat er bij Liverpool niet veel leiders rondlopen die dit voor elkaar kunnen krijgen. Niemand gaat ook in discussie met hem, omdat Virgil de absolute leider is”, vervolgt de oud-verdediger van onder meer Southampton, Derby County en Liverpool.

“Ik zie hem als de sleutel tot het succes van Liverpool. Hij is een exceptionele speler en ik kan niet geloven dat hij zo gemakkelijk binnengehaald kon worden, omdat iedere club zo'n goede centrumverdediger kan gebruiken”, stelt Wright. “Kijk om je heen. Noem bij de top vijf van de Premier League goede centrumverdedigers en ik denk dat je het nog moeilijk hebt om tot vijf namen te komen. Virgil steekt er enorm bovenuit, om eerlijk te zijn.”