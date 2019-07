Zulte Waregem stuurt Mühren voor derde keer op huurbasis naar Nederland

Robert Mühren is komend seizoen andermaal op huurbasis op de Nederlandse velden actief. SC Cambuur communiceert via de officiële kanalen dat de dertigjarige aanvaller tijdelijk wordt overgenomen van Zulte Waregem. Het is de derde keer dat Mühren door de Essevee verhuurd wordt aan een Nederlandse club.

De aanvaller verruilde AZ in januari 2017 voor Zulte Waregem, maar hij groeide nooit uit tot een vaste waarde bij de Belgische club. Na in een halfjaar dertien wedstrijden te hebben gespeeld, werd Mühren eerst verhuurd aan Sparta Rotterdam. Na met de Spangenaren te zijn gedegradeerd, koos Mühren voor een tijdelijk dienstverband bij NAC Breda. Ook die huurperiode kende geen goede afloop, daar de Parel van het Zuiden afgelopen seizoen als hekkensluiter van de Eredivisie degradeerde.

Nu gaat Mühren dus aan de slag bij Cambuur, tot groot genoegen van technisch manager Foeke Booy. “Ja, dat lijkt me duidelijk. Robert is een slimme en met enorm veel ervaring en een enorme staat van dienst. Hij past goed in de speelstijl die we voor ogen hebben, is balvast en zijn statistieken spreken voor zich voor wat betreft zijn scorend vermogen”, zegt Booy op de website van Cambuur. De bij FC Volendam opgeleide Mühren heeft in België nog een contract tot het einde van het seizoen.