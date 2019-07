Feyenoord bevestigt transfervrije komst van tweede zomeraanwinst

Luciano Narsingh vervolgt zijn carrière bij Feyenoord, zo maakt de Rotterdamse club via de officiële kanalen bekend. De 28-jarige vleugelaanvaller heeft met succes de medische keuring doorlopen en zet zijn handtekening onder een tweejarig contract, dat hem tot medio 2021 aan de Rotterdammers verbindt. Narsingh komt transfervrij over van Swansea City, waar zijn contract afliep.

De afgelopen tweeënhalf jaar was Swansea de werkgever van Narsingh, die in Wales tot veertig officiële wedstrijden kwam. De vleugelaanvaller was in het shirt van the Swans goed voor twee doelpunten en zes assists. Swansea telde in januari 2017 een kleine vijf miljoen euro neer om Narsingh los te weken bij PSV, waar in bijna vijf jaar 26 doelpunten en 31 assists leverde in 156 officiële wedstrijden.

Narsingh, die in de jeugdopleiding van Ajax en AZ speelde en zijn doorbraak in het betaald voetbal bij sc Heerenveen beleefde, kwam bij Swansea niet meer in de plannen voor en speelde afgelopen seizoen slechts twee wedstrijden in de hoofdmacht. Bij Feyenoord krijgt de negentienvoudig international van Oranje nu weer de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Zoals het er nu naar uitziet, moet Narsingh op de vleugels gaan concurreren met Sam Larsson, Steven Berghuis en Luis Sinisterra.

Trainer Jaap Stam wil Narsingh direct mee hebben naar het komende trainingskamp in Scheffau am Wilden Kaiser in Oostenrijk. De vleugelaanvaller is na Nick Marsman de tweede zomerse aanwinst voor Feyenoord. De Rotterdammers moesten al afscheid nemen van Robin van Persie, Jordy Clasie, Cuco Martina, Joris Delle en Tonny Vilhena. Ook Berghuis werd gelinkt aan een vertrek, maar hij verkiest volgens RTV Rijnmond een contractverlenging boven een dienstverband bij PSV.

"Luciano brengt een aantal andere kwaliteiten met zich mee in aanvallend opzicht", zegt Stam op de site van Feyenoord. "Dat biedt ons straks de mogelijkheid nog meer te kunnen variëren in ons spel, wat ons kan helpen het verschil te maken in wedstrijden." Ook directeur Sjaak Troost is blij. "Zijn snelheid, scorend vermogen en assists zijn belangrijke wapens, waarmee hij specifieke kwaliteiten toevoegt aan onze selectie en ons meer mogelijkheden geeft in aanvallend opzicht. Bovendien brengt hij veel ervaring met zich mee."