‘Berghuis lijkt PSV te weigeren met nieuw contract bij Feyenoord’

Steven Berghuis staat op het punt om een nieuw contract te tekenen bij Feyenoord, zo meldt RTV Rijnmond. De buitenspeler gaat zijn in medio 2021 aflopende verbintenis met een jaar verlengen. Bovendien gaat hij spelen onder verbeterde voorwaarden. Met een nieuwe verbintenis lijkt hij een transfer naar PSV af te wijzen.

Berghuis staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Eindhovenaren, waar hij de beoogde opvolger is van Steven Bergwijn. Laatstgenoemde staat hoog op het lijstje van Ajax en een aantal andere clubs. Feyenoord-trainer Jaap Stam gaf de afgelopen weken al aan dat hij Berghuis graag wil behouden en hij lijkt nu zijn zin te krijgen. Na Jens Toornstra en Nicolai Jörgensen wordt Berghuis de derde sterkhouder die deze zomer een nieuw contract tekent in De Kuip. Hij heeft in Rotterdam rugnummer tien overgenomen van Tonny Vilhena, die aan Krasnodar FK is verkocht.

Berghuis krijgt bij Feyenoord het komende seizoen de kans om achter de spitsen te spelen, daar waar hij de afgelopen seizoenen als rechtsbuiten werd ingezet. Zijn positie op de rechterflank gaat waarschijnlijk ingevuld worden door Luciano Narsingh. Hij wordt vrijdag medisch gekeurd bij Feyenoord en wanneer de deal rondkomt, gaat hij maandag mee met de selectie van Stam op trainingskamp naar Oostenrijk.