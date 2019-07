‘Michel Vlap krijgt bij Anderlecht mogelijk gezelschap van landgenoot’

Anderlecht wil Philippe Sandler deze zomer op huurbasis overnemen van Manchester City, zo weet Het Laatste Nieuws te melden. Vincent Kompany, vanaf komend seizoen speler/trainer bij Paars-Wit, kent de 22-jarige verdediger van hun gezamenlijke tijd bij the Citizens. Sandler lijkt bij de kampioen van Engeland niet direct op speeltijd te hoeven rekenen.

Manchester City nam Sandler een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro over van PEC Zwolle. De verdediger begon met een knieblessure aan zijn dienstverband in Engeland, wat mogelijk een van de redenen is dat hij niet vorig seizoen al verhuurd werd door the Citizens. Tijdens zijn eerste seizoen in Engelse dienst maakte Sandler tegen Rotherham United in de EFL Cup (7-0 winst) zijn debuut in de hoofdmacht. Later zou hij ook nog in het FA Cup-duel met Burton Albion (0-1 winst) in actie komen.

Welke perspectieven heeft Philippe Sandler momenteel bij Manchester City?

Lees artikel

Aymeric Laporte, John Stones en Nicolás Otamendi staan bovenaan in de pikorde bij Manchester City als het aankomt op centrale verdedigers. Verder keert Pablo Marí terug van een huurperiode bij Deportivo La Coruña, terwijl de kampioen van Engeland met Angeliño een linksback heeft binnengehaald. Daarmee wordt haast uitgesloten dat Laporte als noodverband op de linksbackpositie moet spelen. Een huurperiode voor Sandler lijkt om die reden voor de hand te liggen, daar City ook nog achter Harry Maguire aanzit.

Kompany fungeerde vorig seizoen als een soort mentor voor Sandler en wil hem nu graag onder zijn hoede nemen bij Anderlecht. Het betekent dat de technische leiding van de Belgische topclub, die bestaat uit Michael Verschueren en Frank Arnesen, om de tafel moet met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Indien de verdediger inderdaad de overstap naar Brussel maakt, wordt hij ploeggenoot van Michel Vlap. De aanvallende middenvelder werd eerder deze week voor circa acht miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen.