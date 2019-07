Lof voor ‘lieve Promes’: ‘Ik weet dat Ajax de club van Quincy's hart is’

Ajax versterkte zich onlangs met Quincy Promes, die overkomt van Sevilla. Bij los Rojiblancos speelde de aanvaller samen met Maxmilian Wöber, die Amsterdam een halfjaar geleden verliet voor een dienstverband in Andalusië. In gesprek met Ajax Showtime laat Wöber zich lovend uit over het karakter van Promes.

Promes krijgt soms het predicaat ‘moeilijke jongen’, maar daar kan Wöber zich niet in vinden. “Hij komt misschien arrogant over, maar als je hem leert kennen is hij een van de liefste en aardigste mensen die je ooit zult ontmoeten. Toen ik bij Sevilla kwam, hielp hij mij meteen heel veel. We praatten veel met elkaar. Voor en na de trainingen zaten we met elkaar. Hij is echt een hele goede jongen”, zegt Wöber, die Promes bestempelt als ‘harde werker’.

“Hij was bij Sevilla soms een beetje down, omdat hij niet zoveel speelde als gehoopt en ook niet op de positie die hij wilde. Maar als hij een goede dag had, had niemand een kans tegen hem”, vertelt de Oostenrijkse verdediger. Wöber is niet verrast door de transfer van Promes naar Ajax. “Wanneer je bent geboren en opgegroeid in Amsterdam en ziet wat Ajax kan bereiken in het internationale voetbal is het een mooie kans. Misschien is de competitie niet zo goed als de Spaanse, maar de club is ambitieus en Promes wil Champions League spelen met Ajax. Ik weet dat Ajax de club van Quincy's hart is.”

“Hopelijk kan Ajax weer kampioen worden en hij veel doelpunten maken. Ik hoop dat hij in zijn voetballeven gelukkiger zal zijn dan hij soms was bij Sevilla. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat hij vertrekt, want ik had een goede connectie met hem. Maar ja, zo gaat het in het voetbal”, vervolgt Wöber. Hakim Ziyech werd onlangs gelinkt aan Sevilla en de verdediger hoopt hem in Andalusië te kunnen verwelkomen. “Hij is een geweldige speler, helpt het team zoveel en ook als persoon is hij geweldig. Ik heb heel veel lol gehad met Hakim.”