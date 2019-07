De Graafschap ziet ‘talentvolle speler’ met tegenzin naar Italië vertrekken

Delano Burgzorg vervolgt zijn loopbaan in Italië. AC Spezia en De Graafschap maken via de officiële kanalen bekend dat de twintigjarige buitenspeler zijn handtekening heeft gezet onder een vierjarig contract. De Superboeren houden volgens de Gelderlander een kleine vier ton over aan de transfer van Burgzorg, daar zijn contract nog doorliep tot medio 2020.

De Graafschap had Burgzorg liever binnenboord gehouden, maar de aanvaller weigerde zijn contract te verlengen. De Superboeren wilden voorkomen dat Burgzorg in zijn laatste contractjaar terechtkwam, om nog een transfersom aan zijn vertrek over te houden. Om die reden heeft De Graafschap besloten om mee te werken aan een vertrek naar Spezia, afgelopen seizoen de nummer zes van de Italiaanse Serie B.

“Delano is een talentvolle speler die wij graag hier hadden willen houden, maar hij wilde een transfer maken. Doordat hij nog maar tot juli 2020 onder contract stond en had aangegeven niet te willen bijtekenen, was het nu het moment. Volgend jaar zou hij gratis de deur uitlopen”, laat manager voetbalzaken Peter Hofstede weten op de website van De Graafschap.

De Graafschap haalde Burgzorg in 2015 weg bij het Amsterdamse Zeeburgia. In het voorjaar van 2018 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht, met wie hij in dat seizoen naar de Eredivisie promoveerde. Op het hoogste niveau speelde hij in de voorbije jaargang 26 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 3 assists. Met De Graafschap degradeerde Burgzorg via de nacompetitie uit de Eredivisie.