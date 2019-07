‘Marcelo wil vertrekken en heeft opties in Italië, Frankrijk en Engeland’

Marcelo werd een jaar geleden nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Juventus, maar de Braziliaan bleef uiteindelijk gewoon bij Real Madrid. Het afgelopen seizoen behoorde echter niet tot de beste jaren uit zijn loopbaan en de linksback heeft volgens Sport nu wel zijn zinnen gezet op een nieuw avontuur.

De 31-jarige Marcelo draagt al sinds 2007 het wit van de Koninklijke en won in de afgelopen twaalf jaar alles wat er te winnen valt. De 58-voudig international van Brazilië zou echter toe zijn aan een nieuwe uitdaging en is voor aankomend seizoen ook niet voor honderd procent verzekerd van een basisplaats. Real Madrid haalde met Ferland Mendy voor een kleine vijftig miljoen euro immers een dure concurrent binnen en de kans is aanwezig dat de Fransman Marcelo uit de basis zal verdrijven.

De routinier belandde in het afgelopen seizoen al eens op de bank toen hij onder Santiago Solari voorbij werd gestreefd door Sergio Reguilón en Marcelo hoopt nu volgens bovengenoemde sportkrant nog eenmaal ergens een langlopend contract te kunnen tekenen tot het einde van zijn loopbaan. De entourage van de linksback, die nog tot medio 2022 vastligt in het Santiago Bernabéu, zou inmiddels in gesprek zijn met voorzitter Florentino Pérez om een vertrek te bespoedigen.

Marcelo heeft naar verluidt vier aanbiedingen ontvangen. Net als vorig jaar is Juventus opnieuw geïnteresseerd in de verdediger, die in Turijn weer samen zou kunnen spelen met goede vriend Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora krijgt binnenlandse concurrentie van AC Milan, terwijl Paris Saint-Germain en Arsenal ook in de race zijn om de handtekening van de linksback.