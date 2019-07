Voetbalwereld eert Robben: ‘De linksbacks zullen opgelucht ademhalen’

Arjen Robben maakte donderdagmiddag bekend dat hij een punt achter zijn loopbaan zet. Op social media staat de voetbalwereld stil bij de beslissing van de 35-jarige vleugelaanvaller, wiens contract bij Bayern München afliep. Onder meer Franck Ribéry, Thomas Müller, Amin Younes, PSV en FC Groningen bedanken Robben voor zijn imposante carrière.

A great one leaves the football stage. ?? Thank you for all the fantastic moments and games in the last 10 years, Arjen ??. All the best for the future, my friend ???? #thankyou #arjenrobben #fcbayern #esmuellert #miasanmia #Robben pic.twitter.com/NNVYGHuvNU — Thomas Müller (@esmuellert_) July 4, 2019

One of the best wingers of all time retires. ?? You've always been an inspiration for me. I'm pretty sure left backs across the globe will be relieved now ?? All the best, @ArjenRobben! #legend #greatplayer pic.twitter.com/mcknzciJam — Amin Younes (@AminYounes11) July 4, 2019

Yeah, für immer einziger @Bundesliga_DE-Verein gegen den @ArjenRobben mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. ???? Mach es gut, du Rakete! ?? #VfLWolfsburg pic.twitter.com/KWdOBRNipg — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 4, 2019

Its was a pleasure to play with you, Thanks for all @ArjenRobben :) #respect pic.twitter.com/GPu0HTK1Mq — Rafinha Official (@R13_official) July 4, 2019

?? @ArjenRobben anuncia su retirada a los 35 años. ?? ¡GRACIAS POR TU FÚTBOL! ?? pic.twitter.com/hkD47kCMC7 — LaLiga (@LaLiga) July 4, 2019

Wishing former Blue, @ArjenRobben, all the very best in his retirement.



What a player! ?? pic.twitter.com/qg1VR4AYSg — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019

Congratulations on a fantastic career @ArjenRobben! ?? It was a pleasure to play with you and I wish you all the best in your life after football! There are enough beautiful things to do! ?? pic.twitter.com/SMMZ7LYCWi — Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 4, 2019

?? Fue un placer jugar contigo y contra ti. Te deseo lo mejor en este cambio de etapa.?? ??It has been a pleasure to play alongside and against you. All the best.?? ?? @ArjenRobben #DiablurasPorLaBanda #ZurditaDeLasBuenas pic.twitter.com/UeRmK5WFjF — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 4, 2019

Let‘s give @ArjenRobben what he deserves for an outstanding career: R-E-S-P-E-C-T!!! All the best my friend, see you ?? pic.twitter.com/TwvCYbs3wu — Holger Badstuber (@Badstuber) July 4, 2019